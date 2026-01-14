Fresenius s'engage dans une collaboration avec TQ Therapeutics
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 15:36
Dans le cadre de cet accord, sa filiale Fresenius Kabi obtient une licence exclusive pour intégrer la technologie propriétaire de sélection cellulaire de TQ Therapeutics dans son système de traitement des cellules Cue.
"La solution combinée vise à isoler les lymphocytes T de haute pureté en moins de deux heures, aidant les développeurs de thérapies à rationaliser les processus et à accélérer le développement", explique le groupe de santé allemand.
Cette collaboration s'inscrit dans sa stratégie visant à se concentrer sur des plateformes de soins à forte valeur, à renforcer les technologies clés et à améliorer l'accès des patients grâce à l'excellence opérationnelle et à l'innovation.
Par une fabrication de thérapies cellulaires plus automatisée, robuste et évolutive, Kabi et TQ Therapeutics veulent soutenir l'adoption plus large des thérapies cellulaires et géniques, y compris des applications plus proches du point de soins.
Valeurs associées
|51,360 EUR
|XETRA
|+0,23%
A lire aussi
-
Le chef de l'aviation civile grecque a démissionné mercredi après une récente panne majeure à l'aéroport d'Athènes provoquée par des systèmes de communication obsolètes et qui a conduit à la fermeture de l'espace aérien grec durant plusieurs heures. Le dirigeant ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne Ryanair a annoncé mercredi envisager de réduire ses capacités en Belgique à partir de fin 2026, notamment sur son hub très fréquenté de Charleroi, reprochant aux autorités belges une série de taxes "stupides" de nature à réduire le trafic. ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. L'énorme grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer