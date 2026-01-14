 Aller au contenu principal
Fresenius s'engage dans une collaboration avec TQ Therapeutics
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 15:36

Fresenius fait part d'un accord de développement stratégique avec TQ Therapeutics pour "soutenir la fabrication évolutive et efficace de thérapies cellulaires et géniques", renforçant ainsi son rôle dans l'avancement des traitements de nouvelle génération.

Dans le cadre de cet accord, sa filiale Fresenius Kabi obtient une licence exclusive pour intégrer la technologie propriétaire de sélection cellulaire de TQ Therapeutics dans son système de traitement des cellules Cue.

"La solution combinée vise à isoler les lymphocytes T de haute pureté en moins de deux heures, aidant les développeurs de thérapies à rationaliser les processus et à accélérer le développement", explique le groupe de santé allemand.

Cette collaboration s'inscrit dans sa stratégie visant à se concentrer sur des plateformes de soins à forte valeur, à renforcer les technologies clés et à améliorer l'accès des patients grâce à l'excellence opérationnelle et à l'innovation.

Par une fabrication de thérapies cellulaires plus automatisée, robuste et évolutive, Kabi et TQ Therapeutics veulent soutenir l'adoption plus large des thérapies cellulaires et géniques, y compris des applications plus proches du point de soins.

