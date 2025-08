Fresenius: prévision de revenus rehaussée pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 10:07









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Fresenius indique relever sa prévision annuelle de croissance organique des revenus à entre 5 et 7% (au lieu de 4 à 6%) et continuer de viser une croissance de l'EBIT à changes constants entre 3 et 7%.



Toujours à changes constants, le groupe de santé allemand a vu son BPA augmenter de 8% pour atteindre 0,73 euro au deuxième trimestre 2025, avec un EBIT (profit opérationnel) globalement stable à 654 millions, soit une marge de 11,7%.



A près de 5,6 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 5% en organique, 'soutenu par des réalisations consistantes dans les activités principales Kabi et Helios, ainsi que par l'exécution en cours de #FutureFresenius'.







Valeurs associées FRESENIUS 41,870 EUR XETRA +1,04%