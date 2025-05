Fresenius MedCare: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care s'adjuge plus de 5% à Francfort, après la publication par le spécialiste des dialyses d'un BPA hors exceptionnel en croissance de 31% (+29% hors effets de changes) à 0,84 euro, au titre du premier trimestre 2025.



Toujours hors exceptionnel, le profit opérationnel du groupe allemand a augmenté de 13% à 457 millions d'euros (+11% à changes constants), pour des revenus en croissance de 3% à 4,88 milliards (+5% à périmètre et changes constants).



Fresenius MedCare confirme prévoir pour 2025 une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour ses revenus, et 'dans le haut de celle de 10-20% ou de celle des 20-30%' pour son profit opérationnel hors exceptionnel, à changes constants.





Valeurs associées FRES MED CARE 48,350 EUR XETRA +5,02%