Freiné par la réassurance vie et santé sur neuf mois, Swiss Re s'enfonce en Bourse

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le réassureur Swiss Re a comme attendu fait état vendredi d'un bond de son bénéfice sur neuf mois grâce à un moindre impact des catastrophes naturelles, mais s'enfonce en Bourse sur fond de déception sur ses activités de réassurance vie et santé.

Après avoir perdu plus de 4% dans les premiers échanges, son action cédait 2,63% à 09H20 GMT, à 149,75 francs suisses, à la traîne du SMI, l'indice phare de la Bourse suisse, en repli de 0,22%.

Comme ses concurrents, le groupe suisse a vu son bénéfice net gonfler sous l'effet de frais moins élevés pour les catastrophes naturelles durant le troisième trimestre et de bons résultats d'investissements.

Son bénéfice net au troisième trimestre seul s'est élevé à 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros), portant le cumul sur neuf mois à 4 milliards de dollars, en hausse de 85% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le communiqué détaillant ses résultats, son directeur général, Andreas Berger, a souligné que Swiss Re est donc "en bonne voie" pour atteindre son objectif de bénéfice de 4,4 milliards de dollars pour 2025.

Son bénéfice pour ces neuf mois a même légèrement dépassé les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne 3,8 milliards de dollars.

En revanche, ses revenus d'assurance se sont inscrit en-dessous des attentes, en repli de 5% à près de 32 milliards de dollars, contre 32,2 milliards de dollars escompté par les analystes.

Le bénéfice net de ses activités de réassurance vie a fléchi de 12%, à près de 1,1 milliard de dollars, en raison d'ajustements sur certains portefeuilles durant le troisième trimestre, le groupe zurichois reconnaissant être pour l'instant "en-deçà de l'objectif" de 1,6 milliard qu'il s'était fixé pour cette division.

Au troisième trimestre, le français Scor et les allemands Munich Re et Hannover Re ont tous publié des bénéfices en hausse pour le troisième trimestre, compte tenu de moindres frais engendrés par les catastrophes naturelles.

En 2024, ces frais avaient été contenus au premier semestre mais s'étaient envolés au troisième trimestre durant la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord.

L'année 2025 a, au contraire, débuté par de coûteux incendies à Los Angeles, mais les frais ont ensuite nettement reflué durant le deuxième puis le troisième trimestre.