Freiné dans sa reprise d'activité, Elon Musk menace de quitter la Californie

(Ajoute détails) PARIS, 9 mai (Reuters) - Tesla TSLA.O a attaqué en justice les autorités californiennes samedi, après que son directeur général Elon Musk, ait menacé de quitter la Californie pour le Texas ou le Nevada, si le comté où se trouve son unique usine de production de voitures électriques aux Etats-Unis ne l'autorisait pas à reprendre partiellement ses activités. Le comté d'Alameda, où se trouve l'usine de Fremont en Californie, a annoncé au constructeur de voitures électriques qu'il ne pouvait pas rouvrir son usine de Fremont, près de San Francisco, les mesures de confinement étant encore en vigueur. Tesla a qualifié le maintien des restrictions de "prise de pouvoir" par le comté depuis que le gouverneur de Californie a déclaré jeudi que les fabricants de l'État seraient autorisés à rouvrir. Plus tôt dans la journée, Elon Musk avait menacé de quitter l'état. "Franchement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tesla déménagera immédiatement son siège social et ses futurs programmes au Texas ou au Nevada. Si nous devions garder encore une activité de production à Fremont, ça dépendrait de la façon dont Tesla est traitée", avait-il écrit sur Twitter. Le directeur général de Tesla avait annoncé à ses salariés que l'usine rouvrirait de façon limitée vendredi après-midi. Tesla produit 415.000 voitures par année sur le site. Un déménagement total de ses unités de production pourrait prendre entre 12 et 18 mois, selon Dan Ives, un analyste du cabinet de conseil Wedbush à Los Angeles. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a annoncé jeudi que les constructeurs pourraient rouvrir. Mais le comté d'Alameda ne prévoyait une reprise des activités qu'à la fin mai. Or cette annonce n'a pas préséance sur le plan de déconfinement prévu par le comté, selon un porte-parole joint par Reuters. Le comté d'Alameda a déclaré samedi qu'il travaillait avec Tesla pour mettre au point un plan "permettant la réouverture de l'usine tout en garantissant la santé et le bien-être des milliers d'employés" sur le site et pensait parvenir à un accord rapidement. Elon Musk a critiqué à plusieurs reprises les mesures de confinement imposées par les autorités pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les qualifiant de "menaces sérieuses" pour l'économie américaine et les jugeant "inconstitutionnelles". (Sabahatjahan Contractor et Maria Ponnezhath à Bengalore, Tina Bellon et Sinéad Carew à New York, version française Caroline Pailliez et Camille Raynaud)

Valeurs associées TESLA NASDAQ +5.05%