Freeport retarde la récupération de Grasberg en raison de l'humidité du minerai ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le redémarrage de Grasberg est retardé en raison d'un minerai plus humide que prévu

* L'entreprise installe des 'spillminators' pour éviter les coulées de boue

* Les actions chutent de 8 % à 64,69 $ dans la matinée à New York

* Pas d'inquiétude sur l'approvisionnement en acide sulfurique en raison de la production interne

(Ajoute des détails de la conférence téléphonique de la direction)

Freeport-McMoRan FCX.N , le plus grand producteur mondial de cuivre coté en bourse, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une reprise plus lente que prévu dans sa mine phare de Grasberg en Indonésie, après qu'une inondation mortelle ait perturbé les opérations l'année dernière , ce qui a fait chuter ses actions de plus de 8%.

La société, dont le siège est à Phoenix, s'attend désormais à ce que la production de Grasberg, deuxième mine de cuivre et première mine d'or du monde, ne soit rétablie qu'à 65 % environ d'ici le second semestre, contre une prévision précédente de 85 %.

Ce retard intervient alors que la demande de cuivre augmente à l'échelle mondiale en raison de la croissance des secteurs de l'intelligence artificielle et de la production d'énergie, ce qui signifie que Freeport n'est pas entièrement en mesure de répondre à ce besoin.

Le cuivre, l'un des meilleurs métaux conducteurs d'électricité, est utilisé dans le monde entier dans les moteurs, les ordinateurs, les batteries et le câblage.

RETARD DANS LA REPRISE DE LA PRODUCTION

Le retard de Grasberg est lié aux modifications apportées par la société aux équipements qui facilitent le chargement du minerai sur les trains.

Le minerai de la mine souterraine est devenu étonnamment plus humide en raison des eaux souterraines depuis que la mine a été mise à l'arrêt en septembre, ce qui a nécessité l'installation de "spillminators", des goulottes minières spécialisées conçues par la société sud-africaine CAN Engineering Worx, qui peuvent aider à lutter contre les ruées de boue.

"Nous comprenons la solution technique à ce problème, mais il faudra du temps pour effectuer les modifications", a déclaré Kathleen Quirk, directeur général de l'entreprise, qui a ajouté que le problème s'était posé au cours des dernières semaines. "Nous sommes confiants dans notre capacité à rétablir la production à grande échelle en toute sécurité

Freeport a également indiqué qu'elle avait retardé d'environ 18 mois son projet de conversion de la source d'énergie de Grasberg du charbon au gaz naturel en raison de l'accident.

Le premier producteur mondial de cuivre coté en bourse prévoit que la mine produira 800 millions de livres de cuivre et 700 millions d'onces d'or cette année, contre une estimation précédente de 1,1 milliard de livres de cuivre et d'environ 800 millions d'onces d'or.

Chris LaFemina, analyste chez Jefferies, a déclaré que si Freeport est convaincu de pouvoir relever les défis du redémarrage, "le marché remettra en question les prévisions et il est désormais peu probable qu'il accorde à Freeport le bénéfice du doute en ce qui concerne la montée en puissance prévue"

AUGMENTATION DES COÛTS ET DES RÉSULTATS

Freeport n'a pas d'inquiétude quant à son accès à l' acide sulfurique - utilisé pour fabriquer du cuivre raffiné - dans un contexte de pénurie d'approvisionnement liée à la guerre au Moyen-Orient parce qu'il fabrique le produit chimique dans ses fonderies .

Cependant, Freeport a déclaré que la hausse des prix du diesel a augmenté ses coûts annuels de 500 millions de dollars.

La production de cuivre de Freeport au premier trimestre a chuté de 23,7 % pour atteindre 662 millions de livres récupérables au premier trimestre, tandis que la production d'or a chuté de 66,2 % pour atteindre 97 000 onces récupérables.

Les prix moyens du cuivre CMCU3 ont augmenté de 36,7% au cours du trimestre janvier-mars, soutenus par des contraintes d'approvisionnement, de faibles stocks et une demande robuste.Cela a aidé Freeport à compenser l'impact de la baisse des volumes.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 57 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 46 cents, selon les données compilées par LSEG.