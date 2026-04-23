Freeport prévient que le redressement de la mine de Grasberg prendra du retard après l'incident mortel ; les actions chutent

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(Réécrit tout au long, ajoute des détails sur les perspectives et les résultats dans les paragraphes 3-8)

Le mineur Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une reprise plus lente que prévu dans sa mine phare de Grasberg en Indonésie, après qu'un incident mortel d'inondation de boue ait perturbé les opérations.

Les actions de la société ont chuté de plus de 9 % dans les échanges avant bourse.

La société s'attend désormais à ce que la production de Grasberg, la deuxième mine de cuivre au monde, ne soit rétablie qu'à 65 % environ d'ici le second semestre de l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant une reprise de 85 %.

Le premier producteur mondial de cuivre coté en bourse prévoit que la mine produira 800 millions de livres de cuivre et 700 millions d'onces d'or cette année.

Il avait précédemment prévu 1,1 milliard de livres de cathodes de cuivre et environ 800 millions d'onces d'or.

La production de cuivre de Freeport a chuté de 23,7 % pour atteindre 662 millions de livres récupérables au premier trimestre, tandis que la production d'or a baissé de 66,2 % pour atteindre 97 000 onces récupérables.

Toutefois, l'augmentation des prix du cuivre a permis de compenser l'impact de la baisse des volumes.

Les prix moyens du cuivre ont augmenté de 36,7 % au cours du trimestre janvier-mars, soutenus par des contraintes d'approvisionnement, de faibles stocks et une demande robuste.

Freeport a déclaré que le prix du cuivre réalisé était en moyenne de 5,78 $ la livre, contre 4,44 $ l'année précédente.

La hausse des prix a permis à Freeport de dépasser les estimations de Wall Street en matière de bénéfices trimestriels.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 57 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 46 cents, selon les données compilées par LSEG.