 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 898,11
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Freeport McMoran : vers un re-test de l'ex-support des 37$
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 15:48

Freeport McMoran accélère son rebond sur les 35,3$ et se hisse vers 36,8$ : le titre s'achemine vers un re-test de l'ex-support des 37$ du 6 au 8 mai puis du 16 mai.
L'objectif suivant se situerait vers 38,9E, ex-support de fin juin tout début juillet, puis Freeport s'attaquera à la MM200 qui gravite vers 40$

Valeurs associées

FREEPORT MCMORAN
38,025 USD NYSE +6,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank