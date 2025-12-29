 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Freeport McMoran : risque de double-top historique sous 53,8/54,8$ ?
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 18:30

Freeport Mc Moran corrige de -2%, sous 52$ (ex-zénith des 10/11 et 12 juillet 2024 puis du 26/09/2024), après avoir renoué ce 26 décembre avec son meilleur niveau depuis le 28 mai 2024, soit 53,77$: le "gap" historique des 53,6 du 21/05/2024 est donc retracé pour la seconde fois et il n'a manqué que 2% pour égaler le record des 54,84$ du 20 mai 2020.

Valeurs associées

FREEPORT MCMORAN
51,830 USD NYSE -2,29%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank