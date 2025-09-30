Freeport-McMoRan est toujours en pourparlers avec l'Indonésie au sujet des droits miniers de Grasberg, selon l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mardi qu'il restait en discussions avec le gouvernement indonésien concernant les droits d'exploitation de la mine de cuivre et d'or de Grasberg au-delà de 2041.

Des rapports de presse avaient indiqué plus tôt mardi que Freeport, basé à Phoenix, avait accepté de céder une participation de 12 % dans son unité indonésienne, connue sous le nom de PT Freeport Indonesia. Grasberg est la plus grande mine d'or et la deuxième mine de cuivre du monde.

PT Freeport Indonesia est détenue à 51 % par le gouvernement indonésien, mais exploitée par Freeport, l'un des plus grands exploitants de mines de cuivre au monde, présent dans les Amériques, en Asie et en Europe.

En réponse à une demande de Reuters, Freeport a déclaré qu'elle continuait "à faire avancer les discussions avec le gouvernement indonésien" concernant une extension des droits d'exploitation au-delà de 2041.

"Les parties travaillent à la conclusion d'un accord qui serait bénéfique pour toutes les parties prenantes. (Freeport) publiera une annonce officielle lorsqu'un accord aura été conclu", a déclaré un porte-parole de Freeport.

Les négociations interviennent après que Freeport a déclaré la semaine dernière un cas de force majeure à Grasberg en raison des coulées de boue torrentielles qui ont tué deux travailleurs au début du mois et en ont blessé d'autres.

Freeport a déclaré que Grasberg pourrait ne pas revenir aux taux d'exploitation antérieurs à l'accident avant au moins 2027. La fermeture temporaire de la mine devrait réduire l'offre mondiale de cuivre pendant plusieurs années.