Freeport-McMoRan dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

Le groupe minier Freeport-McMoRan

FCX.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, la hausse des cours du cuivre ayant permis de compenser la baisse de production consécutive à un cas de force majeure dans sa mine de Grasberg, en Indonésie.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 50 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 41 cents, selon les données compilées par LSEG.