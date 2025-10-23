 Aller au contenu principal
Freeport-McMoRan dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe minier Freeport-McMoRan

FCX.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, la hausse des cours du cuivre ayant permis de compenser la baisse de production consécutive à un cas de force majeure dans sa mine de Grasberg, en Indonésie.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 50 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 41 cents, selon les données compilées par LSEG.

