Freeport-McMoRan dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

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Freeport-McMoRan FCX.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des prix.

Le plus grand producteur de cuivre coté en Bourse au monde a annoncé un bénéfice ajusté de 88 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 81 centimes, selon les données compilées par LSEG.