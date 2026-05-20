Freeport Indonesia affirme que le minerai humide ralentit la reprise de l'exploitation de Grasberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fransiska Nangoy et Gibran Naiyyar Peshimam

Le processus de remise en état de la mine d'or et de cuivre de Grasberg, exploitée par PT Freeport Indonesia, prend plus de temps que prévu, mais la société s'attend à ce que ses activités « s'approchent » de leur pleine capacité d'ici la fin de 2027, a déclaré mercredi son directeur général à Reuters.

Sept travailleurs , ont été tués en septembre dernier lorsque près de 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé le Grasberg Block Cave, qui fait partie du complexe de Grasberg, la deuxième plus grande mine de cuivre et la plus grande mine d'or au monde.

L'interruption de la production de la mine avait fait grimper les prix mondiaux du cuivre dans un contexte de forte hausse de la demande.

«Nous avons découvert que le minerai et le GBC contiennent désormais plus d'eau en raison de l'incident… comme le minerai va être beaucoup plus humide que ce que nous pensions, nous devons modifier la goulotte», a déclaré Tony Wenas, directeur général de Freeport Indonesia, lors d'une interview au siège de la société à Jakarta.

Il a indiqué qu'actuellement, le complexe, détenu majoritairement par la holding d'État indonésienne et exploité par la société américaine Freeport-McMoRan FCX.N , fonctionne à 50% de sa capacité normale, qui sera portée à 65% plus tard dans l'année.

« Au second semestre de l'année prochaine, nous approcherons de notre pleine capacité », a déclaré Wenas, ajoutant que la production de cathodes de cuivre pour 2027 devrait s'élever à environ 1,2 milliard de livres et celle d'or à 1 million d'onces.

Ces chiffres sont en hausse par rapport aux prévisions pour 2026, qui tablaient sur 800 millions de livres de cathodes de cuivre et 700 000 onces d'or.