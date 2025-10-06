Freeport confirme le décès des sept travailleurs disparus après la catastrophe de la mine indonésienne

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Freeport FCX.N a déclaré dimanche que le décès des sept travailleurs portés disparus à la suite d'une coulée de boue dans la mine d'or et de cuivre de Grasberg en Indonésie a été confirmé, après la découverte de cinq autres corps.

Environ 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé la mine le 8 septembre, piégeant sept travailleurs .

Les activités de la mine de Grasberg ont été interrompues pendant près d'un mois et Freeport-McMoRan a annoncé une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au cours du troisième trimestre.

Freeport a déclaré qu'il poursuivait son enquête sur les causes de l'incident et qu'il travaillait en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales indonésiennes afin d'évaluer l'événement et les futurs plans opérationnels.