Freeport confirme le décès des sept travailleurs disparus après la catastrophe de la mine indonésienne
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 04:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Freeport FCX.N a déclaré dimanche que le décès des sept travailleurs portés disparus à la suite d'une coulée de boue dans la mine d'or et de cuivre de Grasberg en Indonésie a été confirmé, après la découverte de cinq autres corps.

Environ 800 000 tonnes de matériaux humides ont inondé la mine le 8 septembre, piégeant sept travailleurs .

Les activités de la mine de Grasberg ont été interrompues pendant près d'un mois et Freeport-McMoRan a annoncé une baisse des ventes consolidées de cuivre et d'or au cours du troisième trimestre.

Freeport a déclaré qu'il poursuivait son enquête sur les causes de l'incident et qu'il travaillait en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales indonésiennes afin d'évaluer l'événement et les futurs plans opérationnels.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
10 537,50 USD LME +0,79%
FREEPORT MCMORAN
39,650 USD NYSE +2,09%
Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
Or
3 921,56 USD Six - Forex 1 +0,89%
Pétrole Brent
65,46 USD Ice Europ +1,71%
Pétrole WTI
61,80 USD Ice Europ +1,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

