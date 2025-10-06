 Aller au contenu principal
Freeport annonce que cinq travailleurs ont été retrouvés morts à la suite d'une coulée de boue dans une mine indonésienne
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 04:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le mineur Freeport FCX.N a déclaré dimanche que cinq travailleurs qui étaient portés disparus à la suite d'une coulée de boue à la mine de cuivre et d'or de Grasberg en Indonésie ont été retrouvés morts.

