Freeport annonce que cinq travailleurs ont été retrouvés morts à la suite d'une coulée de boue dans une mine indonésienne

Le mineur Freeport FCX.N a déclaré dimanche que cinq travailleurs qui étaient portés disparus à la suite d'une coulée de boue à la mine de cuivre et d'or de Grasberg en Indonésie ont été retrouvés morts.