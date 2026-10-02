Freeport affirme que la remise en service de la mine de Grasberg, en Indonésie, se déroule comme prévu après les perturbations causées par une coulée de boue

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Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré vendredi que les travaux menés dans sa mine souterraine de Grasberg Block Cave, en Indonésie, se déroulaient comme prévu en vue d'une reprise progressive de l'activité, alors que la société minière poursuit ses efforts de remise en état suite à une coulée de boue meurtrière qui avait perturbé ses opérations l'année dernière.

La société, dont l'action a progressé de 3,2% en début de séance, prévoit d'atteindre 80% de sa capacité à la mi-2027 et de se rapprocher de sa pleine capacité d'ici la fin de l'année 2027.

Voici plus de détails:

* Grasberg, la deuxième plus grande mine de cuivre et la plus grande mine d’or au monde, a été frappée l’année dernière par une gigantesque coulée de boue qui a coûté la vie à sept travailleurs et entraîné l’arrêt des opérations pendant près d’un mois.

* Les travaux de modernisation du système de manutention au niveau de transport de la mine à blocs de Grasberg sont en voie d’achèvement pour début 2027, tandis que les préparatifs se poursuivent en vue de la reprise prévue de la production du bloc de production 1S d’ici mi-2027, a indiqué Freeport.

* La société prévoit pour le troisième trimestre des ventes de cuivre de 750 millions de livres et des ventes totales d’or d’environ 100 000 onces, en deçà de ses prévisions de juillet 2026, en raison du report des ventes d’or.

* La société minière estime que le prix moyen trimestriel réalisé du cuivre devrait dépasser 6,50 dollars la livre.

* Les activités aux États-Unis ont été affectées par des taux d’exploitation inférieurs aux prévisions au cours du trimestre en raison d’inondations localisées, de coupures d’électricité et de vents violents, a indiqué la société.

* Freeport devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre.