Freelance: projet de rachat d'OpenWork

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce la signature d'une promesse synallagmatique d'achat-vente avec la société OpenWork, spécialiste du portage salarial des indépendants, principalement présent en France et en Belgique.



Par cette opération dont la finalisation devrait intervenir courant septembre prochain, le groupe, déjà très présent sur le marché du portage salarial, renforcera son offre notamment sur la cible des consultants à la recherche d'une forte expérience digitale.





Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris +0.19%