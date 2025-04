Freelance: croissance de 24% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 24% à 18 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 14% à 33,6 millions pour un chiffre d'affaires en croissance de 22% à 1,05 milliard (+1% en organique).



Le groupe de solutions 'Talent as a Service (TAAS)' revendique une marge d'EBITDA proforma stable à 3,1% sur l'année, les acquisitions dégradant temporairement la marge de 23 points de base en données brutes, en attendant la réalisation des synergies budgétées.



La trésorerie disponible et les liquidités assimilées ressortent à 101,8 millions d'euros, en baisse de 21% sur l'année. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende d'un montant de huit centimes par action au titre de cet exercice.



Freelance poursuit l'intégration et la mise en place des synergies au sein des sociétés acquises et, 'en l'absence de stabilisation géopolitique et de visibilité sur la reprise macroéconomique', reste prudent sur les perspectives de croissance organique en 2025.





Valeurs associées FREELANCE.COM 2,2455 EUR Euronext Paris -1,17%