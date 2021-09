Freelance.com: Signature du protocole d'accord avec Helvetic Payroll et du projet de Traité d'Apport

Accélération de la constitution du leader européen du freelancing

Capacités financières intactes pour de futures acquisitions

Ambition d'un chiffre d'affaires de 1 milliard€ d'ici 2025

Paris, 20 septembre 2021 - Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, annonce avoir signé un protocole d'accord ainsi qu'un projet de traité d'apport, sous conditions suspensives, en vue d'un rapprochement avec le Groupe Helvetic Payroll (Groupe HP), spécialiste du portage salarial en Suisse, constitué des sociétés Helvetic Payroll SA ( HP Genève), Helvetic Payroll Zurich AG (HP Zurich) et 3P Financial Services SA (3PFS).