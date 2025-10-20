Freelance.com: Résultats du 1er semestre 2025

Freelance.com, leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie les résultats financiers de son premier semestre 2025 (période du 1er janvier au 30 juin 2025). Ces états financiers, non audités, présentés et commentés cidessous de manière synthétique, ont été établis en données consolidées selon les normes comptables françaises et arrêtés par le Conseil d’Administration du 20 octobre 2025.



Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité.