Freelance.com réalise la cession de sa filiale Provigis

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, annonce la cession de sa filiale Provigis au Groupe CTAIMA. En s’adossant à un leader européen du contrôle de la conformité juridique, Provigis pourra poursuivre de nouvelles opportunités de marché et élargir sa proposition de valeur.



Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité. Freelance.com s’appuie sur une communauté de plus de 150 000 (106 000 en France) consultants et experts qualifiés, travaillant en freelance ou au sein de PME hyperspécialisées, et ayant au total délivré plus de 19 000 prestations en 2024.