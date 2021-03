Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 05 mars 2021, les actionnaires de Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE) se sont prononcés en faveur d'un apport en nature de l'intégralité des titres de la société Coworkees au profit de Freelance.Com et de l'augmentation de capital en découlant. Pour rappel, Freelance.com avait communiqué le 22 janvier 2021 sur ce projet d'apport en nature, dans la lignée de son projet de renforcer sa communauté de talents externes de nouveaux profils spécialistes et ainsi de répondre toujours plus efficacement aux besoins des entreprises

En conséquence, afin de rémunérer cet apport, Freelance.com annonce avoir augmenté son capital par l'émission de 494 986 actions au prix de 4,83 euros par action au profit des actionnaires de Coworkees. Julie Huguet demeure la directrice générale de Coworkees.

Coworkees est une plateforme innovante qui permet de sourcer facilement un talent ou une équipe parmi une communauté de 25 000 freelances spécialistes du marketing et de la communication présents en France et en Suisse. La société emploie une équipe de 10 collaborateurs basés à Annecy et accompagne plus de 1000 clients dans la réalisation de leur projets (campagne de publicité, création et refonte de site web, création de contenus...).

A ce jour, le capital social de Freelance.com est désormais constitué de 36 918 685 actions.

A propos du groupe Freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité...

Avec un CA proforma de 375,4 M€ en 2020 et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

