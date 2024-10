Freelance.com : prudence sur ses perspectives

(AOF) - Freelance a dévoilé ses comptes du premier semestre 2024 avec un résultat net en croissance de 11% à 9,9 millions d'euros et un Ebitda en hausse de 13% à 16,3 millions d'euros. Ce dernier ressort légèrement en-dessous des attentes de TP Icap Midcap, situées à 17,1 millions, "indiquant un effet dilutif des récentes acquisitions un peu plus important que prévu". Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes a, par ailleurs, dégagé un chiffre d'affaires de 517 millions d'euros, en amélioration de 23% en rythme annuel.

La trésorerie et les liquidités assimilées (VMP) s'élèvent à 96,5 millions d'euros, en baisse de 33 millions sur le semestre, compte tenu de l'acquisition de STA, d'une utilisation réduite de l'affacturage et du versement de dividendes.

"Après une croissance qui s'est de nouveau ralentie sur le deuxième trimestre, le management continue d'afficher de la prudence concernant ses perspectives dans un contexte macroéconomique incertain", poursuit TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation à l'Achat sur le dossier.

La stratégie de consolidation du marché du portage salarial français se poursuit avec l'acquisition du Groupe Prium, acteur de portage salarial français créé en 2012 et ayant réalisé 56 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

"Les synergies résultant du regroupement des trois acquisitions réalisées sur les 18 derniers mois devraient permettre de réaliser des économies d'échelle et de renforcer la compétitivité du groupe Freelance.com sur le marché, tout en conservant une bonne maîtrise de ses marges opérationnelles", détaille l'entreprise.

Freelance.com publiera le 18 novembre son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024.

