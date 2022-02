Freelance.com : Poursuite de la forte croissance de l’activité en France et à l’international

Poursuite de la forte croissance de l’activité en France et à l’international

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 : 178 M€ (+67%)

Chiffre d’affaires 2021 publié : 502,4 M€ (+55%)

Chiffre d’affaires 2021 proforma : 671 M€

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021).



Au 4ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 178,0 M€ contre 106,3 M€ réalisé un an auparavant, soit +67% sur un an. Cette forte progression résulte à la fois de la qualité de la dynamique commerciale (+31% de croissance organique) et de l’intégration d’Helvetic Payroll, société suisse récemment acquise et consolidée dans les comptes du Groupe depuis le 1er novembre 2021.