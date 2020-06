FREELANCE.com : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2019

Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE) annonce que son Document d'Enregistrement Universel 2019 a été déposé auprès de l'Autorité des Marché Financiers (AMF) le 17 juin 2020, sous le numéro D.20-0544.

Ce document (en français) est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir des sites Internet de l'AMF www.amf-france.org et de la Société http://www.freelance.com.

Des exemplaires du Document d'Enregistrement Universel sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 1, parvis de La Défense - 92044 Paris La Défense cedex.





A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources, portage salarial et mise en conformité, ... - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir-faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 237 M€ en 2019. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris. Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

Plus d'informations sur Freelance.com

GROUPE FREELANCE

Claude TEMPE

Vice-Président

Tél. : 01 80 48 70 00

ctempe@freelance.com GEN-G

Joseph de BECO

Relation presse

Tél. : 01 44 94 83 75

Port : 06 87 84 55 01

joseph.debeco@gen-g.com