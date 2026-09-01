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Freelance.com en recul malgré la confirmation de la reprise de son activité
information fournie par AOF 01/09/2026 à 11:30
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(Zonebourse.com) - Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes chute de 4,48% peu après 11h00, victime de prises de bénéfices au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires du premier semestre.

Freelance.com a publié un chiffre d'affaires de 551,8 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 4% sur un an et de 5% en organique. Après un premier trimestre encourageant, l'amélioration s'est poursuivie au deuxième trimestre, avec une croissance organique désormais positive aussi bien en France qu'à l'international.

Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 276,5 millions d'euros, en progression de 5% sur un an et en organique.

"Cette dynamique est notamment soutenue par les activités de portage salarial et d'intermédiation, qui bénéficient d'un recours accru des entreprises aux talents externes. Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires réalisé en France ressort à 401,6 millions d'euros, en hausse de 3% ( 4% en organique)", souligne TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation à l'achat sur le dossier, avec un objectif de cours inchangé à 3,30 euros.

Selon le bureau d'études, cette publication vient conforter le regain d'optimisme affiché par le management depuis le début de l'année. Après plusieurs trimestres de recul, le marché français retrouve progressivement une dynamique favorable, tandis que l'international poursuit sa croissance organique.

"Freelance.com conserve toutefois une certaine prudence pour la suite de l'exercice, dans un environnement géopolitique et macroéconomique toujours incertain, et ne relève pas à ce stade ses perspectives de croissance organique pour 2026", ajoute-t-il.

Le groupe, dont le titre progresse de plus de 14% depuis le 1er janvier, publiera ses résultats du premier semestre 2026 le 19 octobre prochain.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 11:30:00.

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