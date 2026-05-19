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Freelance.com augmente de 4% son CA au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 07:08

Freelance.com affiche au titre du 1er trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 275,3 MEUR, en croissance de 4% par rapport à la même période en 2025 ( 4% en données publiées comme en organique), une croissance portée à la fois par la France et l'international.

Le chiffre d'affaires en France a augmenté de 2% à 199,5 MEUR ( 3% en organique), les activités de portage salarial et d'intermédiation ayant connu un léger rebond de volume lié à la remontée progressive du recours aux talents externes par les clients.

À l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 75,7 MEUR ( 4% en organique à taux de change constant) : le groupe a poursuivi sa croissance malgré l'intensification concurrentielle du marché suisse.

"Dans un contexte géopolitique et macroéconomique toujours incertain, nous restons prudents sur les perspectives de croissance organique de 2026", affirme le groupe spécialisé dans les solutions Talent as a Service (TAAS).

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