Communiqué de presse FREELANCE.COM



Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2022.

Nomination de 4 nouveaux administrateurs indépendants.



Freelance.com , leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 17 juin 2022 à Paris. L’ensemble des résolutions soumises au vote ont été adoptées à une très large majorité, dont notamment celles portant sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés du Groupe pour l’exercice 2021 et la nomination de 4 nouveaux administrateurs.