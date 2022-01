Freelance.com : Agenda financier 2022 et 2023

Agenda financier 2022 et 2023

Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et

leurs talents externes, présente son calendrier de communication financière pour l’année 2022 et le début

d’année 2023.



Toutes les dates annoncées concernant les communiqués de presse s’entendent après fermeture des

marchés d’Euronext à Paris. Ce calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à

modification.

Retrouvez les informations financières sur l’espace investisseurs du Groupe :

https://investors.freelance.com/agenda/