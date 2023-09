Communiqué de presse FREELANCE.COM



Acquisition par Freelance.com du groupe OpenWork : Renforcement de l’offre de services sur le marché du portage salarial des indépendants.



Freelance.com, leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, annonce la réalisation de l’acquisition de 100% des titres d’OPENWORK, spécialiste du portage salarial des indépendants, principalement présent en France et en Belgique.



OpenWork a enregistré une forte croissance depuis sa création en 2011 pour rentrer en 2022 dans le top cinq des sociétés de portage salarial en France avec 70m€ de chiffre d'affaires en 2022 et plus de 1.200 indépendants (pour rappel Freelance.com a réalisé 800,2M€ de CA en 2022).