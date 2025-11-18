Freelance augmente de 3% son CA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 13:48
'L'environnement économique difficile continue de peser sur la croissance organique de nos activités françaises de portage salarial et d'intermédiation', indique le groupe de services en ressources humaines.
L'acquisition de Prium, ainsi que la dynamique est plus favorable à l'international malgré des conditions de marché encore incertaines, permettent cependant au groupe d'enregistrer une croissance consolidée sur la période.
La performance du 3e trimestre s'inscrivant dans la continuité du 1er semestre, son chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2025 s'élève à 779,3 MEUR, en croissance de 3% au total (-3% en organique).
Valeurs associées
|2,0100 EUR
|Euronext Paris
|+1,01%
