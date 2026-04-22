Freddie Mac commence à accepter VantageScore

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Le géant du crédit hypothécaire Freddie Mac a déclaré mercredi qu'il acceptait désormais les prêts hypothécaires évalués à l'aide de VantageScore 4.0.

VantageScore, une société de modélisation et d'analyse des scores de crédit, a été fondée en 2006 par Equifax, Experian et TransUnion, en tant que concurrent du score FICO.