Frasers veut encore se renforcer au capital de Hugo Boss

Le groupe britannique Frasers a exprimé mardi son intention de se renforcer au capital de Hugo Boss, dont il détient déjà près de 47,9% après le succès de son offre publique d'achat (OPA), qui s'est clôturée le 18 août.

Dans un communiqué, Frasers précise vouloir porter sa participation au-delà du seuil des 50% des actions et des droits de vote de la maison allemande de prêt-à-porter.

"Franchir le seuil des 50% du capital constituerait un jalon majeur pour Frasers, car cela entraînerait la consolidation de l'ensemble des comptes de Hugo Boss, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires, des résultats ou de la dette", souligne Andrew Wade, analyste chez Jefferies.

"Cette opération transformerait radicalement l'apparence des états financiers de Frasers, tout en complexifiant nettement les publications du groupe", ajoute le professionnel.

Andrew Wade note par ailleurs que les remarques formulées concernant le maintien du président du conseil de surveillance de Hugo Boss, Stephan Sturm, témoignent d'une volonté d'implication opérationnelle de plus en plus marquée.

En réaction à de récentes spéculations de marché, Frasers a effectivement reconnu qu'il examinait actuellement l'opportunité de renouveler son soutien à Stephan Sturm dans ses fonctions de président du conseil de surveillance. Au cas où Frasers devait lui retirer son soutien, le groupe publierait une déclaration d'intention en ce sens.

Une prime d'un montant dérisoire

Depuis longtemps premier actionnaire de Hugo Boss, le conglomérat de Michael Ashley avait lancé en juin dernier une OPA à 38 euros par action pour acquérir les quelque 74% du capital qu'il ne détenait pas encore, une opération surtout destinée à se donner les coudées franches pour augmenter sa participation à sa guise.

Aux termes de la réglementation boursière allemande, tout actionnaire franchissant le seuil des 30% des droits de vote est en effet contraint de lancer une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur l'intégralité du capital.

En formulant une offre basée sur une prime dérisoire, de moins de 5%, Frasers s'est affranchi de ses obligations légales vis-à-vis des actionnaires minoritaires.

A la Bourse de Londres, l'action Frasers Group cédait 0,5% à 828 pence mardi matin tandis que le titre Hugo Boss progressait de 0,7% à plus de 38,9 euros à Francfort.

Hugo Boss est actuellement valorisé autour de 2,7 milliards d'euros.