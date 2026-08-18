Frasers détient 47,9% du capital d'Hugo Boss à l'issue de son offre

Le groupe de distribution britannique Frasers Group a annoncé vendredi qu'il détenait près de 47,9% du capital et des droits de vote de Hugo Boss à l'issue de la période de son offre publique d'achat sur la maison de prêt-à-porter allemande, qui a expiré le 13 août.

Dans un avis financier, Frasers indique avoir reçu des engagements d'apport de plus de 12,15 millions d'actions, représentant au total environ 17,6% des actions en circulation.

Le distributeur avait annoncé le 11 juin dernier le lancement d'une offre libellée à 38 euros par action visant à acquérir les quelque 74% du capital d'Hugo Boss qu'il ne détenait pas encore, dans le cadre d'une offre valorisée autour de 2,7 milliards d'euros.

Un cours de Bourse toujours inférieur au prix de l'OPA

Pour les analystes, il s'agissait surtout d'une manoeuvre financière permettant au groupe de se donner les coudées franches pour augmenter sa participation à sa guise.

Aux termes de la réglementation boursière allemande, tout actionnaire franchissant le seuil des 30% des droits de vote est en effet contraint de lancer une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur l'intégralité du capital.

A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss reculait de 0,5% à 37,9 euros mardi dans le sillage de cette annonce, évoluant toujours en dessous du prix proposé par Frasers.