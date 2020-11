Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frappes aériennes israéliennes sur Gaza après un tir de roquette Reuters • 22/11/2020 à 07:50









GAZA, 22 novembre (Reuters) - L'aviation israélienne a procédé à des frappes aériennes sur la bande de Gaza en riposte au tir d'une roquette depuis le territoire palestinien, a annoncé dimanche l'armée israélienne. Aucune victime n'a été signalée de part et d'autre. Selon la police israélienne, la roquette tirée samedi soir depuis la bande de Gaza a endommagé une usine dans la ville d'Ashkelon, dans le sud du pays. En riposte, l'armée israélienne a déclaré avoir frappé plusieurs sites militaires appartenant au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. D'après des journalistes de Reuters, ces frappes ont touché des cibles dans la ville de Gaza ainsi qu'à Rafah et Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien. Aucun groupe palestinien armé opérant dans Gaza n'a revendiqué la responsabilité du tir de roquette. "L'organisation terroriste Hamas est responsable de tous les événements qui se déroulent dans la bande de Gaza ou qui en émanent. Elle assumera les conséquences des actes terroristes contre des civils israéliens", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. (Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.