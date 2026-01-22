Fraport utilise l'IA pour renforcer la sécurité à l'aéroport de Francfort
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 17:18
Dans un communiqué, l'exploitant aéroportuaire indique que ce logiciel, baptisé "Automatic Prohibited Item Detection Systems" (APIDS), doit être installé sur un total de plus de 50 scanners répartis sur l'intégralité des terminaux de l'aéroport.
Avec ce déploiement à grande échelle, Fraport dit vouloir contribuer à définir un nouveau standard en matière de sécurité aérienne.
"Le système apporte un soutien précieux à notre personnel de sûreté, leur permettant d'effectuer des contrôles plus précis et plus efficaces, tout en renforçant encore le niveau déjà élevé de sécurité à l'aéroport de Francfort", souligne le groupe, qui précise que les décisions finales appartiendront toujours au personnel habilité.
Le projet, qui a fait l'objet d'une collaboration étroite avec la police fédérale allemande et le ministère fédéral de l'Intérieur, a ainsi pu obtenir rapidement la certification nationale nécessaire à sa mise en exploitation opérationnelle.
Depuis qu'il a repris la responsabilité des systèmes de gestion des contrôles à Francfort, Fraport dit avoir investi environ 50 millions d'euros dans l'installation de nouvelles lignes de contrôle de sécurité à la conception innovante et dans des équipements dotés de technologies de dernière génération.
Valeurs associées
|76,600 EUR
|XETRA
|+2,34%
