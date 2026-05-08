Fraport recule malgré le soutien de Jefferies
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 16:48
Selon la banque d'investissement américaine, l'exploitant de plateformes aéroportuaires est en mesure de dégager une croissance de ses bénéfices et de son free cash-flow à moyen terme, malgré les perturbations au Moyen-Orient qui accentuent la pression sur les capacités et la demande.
La performance est portée par la hausse des prix et un strict contrôle des coûts qui se répercutent sur le résultat net, alors que les dépenses d'investissement prévues commencent à diminuer. Les analystes ajoutent toutefois qu'une certaine prudence à court terme est raisonnable.
Jefferies a laissé ses estimations d'Ebitda globalement inchangées, les dépenses d'exploitation légèrement inférieures compensant la révision à la baisse du trafic. Fraport a ramené ses estimations de trafic vers le bas de la fourchette de 65 à 66 millions de passagers.
Les analystes ont confirmé leur recommandation à l'achat, et leur cible de cours à 95 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 33% par rapport à la clôture de jeudi.
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