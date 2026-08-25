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Fraport progresse en Bourse malgré un ciel plus sombre sur le trafic allemand
information fournie par AOF 25/08/2026 à 11:57
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(Zonebourse.com) - Le titre Fraport gagne 2% à Francfort, à 64,4 euros, malgré la nouvelle révision à la baisse des prévisions de trafic des aéroports allemands pour 2026. AlphaValue estime que ces données compliquent l'atteinte des objectifs de l'exploitant de l'aéroport de Francfort, même si plusieurs relais pourraient soutenir le trafic au second semestre.

La fédération des aéroports allemands ADV s'attend désormais à une baisse de 1,4% du nombre de passagers en 2026, notamment en raison des tensions géopolitiques et de la faiblesse de la conjoncture.

L'équation se complique donc pour Fraport, qui visait un trafic stable à Francfort cette année, à 63,2 millions de passagers. Après une baisse de 0,8% au premier semestre, une reprise est nécessaire sur la deuxième partie de l'année.

"En juillet, la croissance du nombre de passagers a par ailleurs été portée par l'utilisation d'avions de plus grande capacité plutôt que par une augmentation du nombre de vols : le trafic passagers a progressé de 0,9%, tandis que les vols commerciaux ont reculé de 1,8%", explique Egor Sonin, analyste chez AlphaValue.

Selon lui, cette configuration est défavorable à Fraport, dont les revenus des activités aéronautiques et d'assistance au sol dépendent à la fois du nombre de vols et du nombre de passagers. Francfort pourrait toutefois mieux résister grâce aux nouvelles capacités de Condor et au renforcement des liaisons avec le Moyen-Orient et la Chine.

De son côté, DZ BANK estimait récemment que le rapport rendement-risque s'était détérioré à court terme, notamment en raison des prix élevés du carburant et du risque de nouvelles réductions de capacités des compagnies aériennes. Le broker reste néanmoins à l'achat sur Fraport, avec un objectif de 90 EUR, en raison d'une appréciation fondamentale toujours positive à long terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 11:57:00.

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