Fraport: le trafic passagers de mars affecté par la grève information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Fraport a fait état vendredi d'une hausse de 0,3% de son trafic au mois de mars, à 4,6 millions de passagers, au sein de son aéroport de Francfort, affecté par une grève de son personnel.



L'opérateur aéroportuaire rappelle que son trafic passagers du mois de mars 2024 avait déjà été impacté par une grève des salariés, mais que cet effet négatif avait pu être compensé par le calendrier précoce des vacances de Pâques.



Sur l'ensemble du premier trimestre, traditionnellement la période d'activité la moins rentable du groupe, le nombre de passagers transportés s'est contracté de 0,9% à 12,4 millions.



Un repli que Stefan Schulte, le directeur général de Fraport, attribue aux coûts réglementaires élevés du secteur en Allemagne, qui pénalisent selon lui l'activité de l'entreprise.



Avec la baisse des taxes aériennes décidées par le nouveau gouvernement, la situation évolue cependant dans la bonne voie, estime cependant le patron du groupe, qui dit tabler sur une hausse de 5% des capacités au sein du premier aéroport allemand durant la saison d'été.



A la Bourse de Francfort, l'action Fraport s'inscrivait en hausse de 1,1% vendredi à la suite de ces annonces.





Valeurs associées FRAPORT 56,950 EUR XETRA +1,61%