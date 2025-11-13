Fraport enregistre une hausse de 8,3 % du trafic pour atteindre environ 18,3 millions de passagers en octobre
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 11:25
Les voyages pendant les vacances d'automne ont considérablement stimulé le nombre de passagers au cours du mois.
Compte tenu de la période des vacances, les destinations de loisirs en Europe sont restées populaires en octobre, avec une demande particulièrement élevée pour l'Italie (en hausse de 16,5 % en glissement annuel), la Grèce (en hausse de 11,8 %), la Norvège (en hausse de 11,3 %) et l'Autriche (en hausse de 11,2 %).
Dans le segment du trafic intercontinental, les destinations de la Corée du Sud (en hausse de 23,9 %), du Moyen-Orient (en hausse de 22,8 %) et de la Thaïlande (en hausse de 20,3 %) ont été particulièrement populaires.
La plupart des aéroports du réseau mondial de Fraport ont également enregistré une croissance du nombre de passagers en octobre 2025.
Le nombre total de passagers dans tous les aéroports activement gérés par Fraport a augmenté de 8,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 18,3 millions en octobre 2025.
Valeurs associées
|76,650 EUR
|XETRA
|+1,66%
