Fraport: délaissé après une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Fraport recule de près de 3% à Francfort, plombé par une dégradation de position chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 58 à 52 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA de 5-12%.



'Nous réduisons les prévisions de passagers en raison du ralentissement des voyages transatlantiques, et nous prévoyons une nouvelle baisse des volumes si les perspectives économiques générales se détériorent', prévient le broker.





Valeurs associées FRAPORT 59,600 EUR XETRA -3,33%