Franklin Templeton : " une baisse en septembre par la BCE reste possible mais peu probable "

(AOF) - " La BCE devrait maintenir ses taux inchangés, une baisse en septembre reste possible mais peu probable. Les marchés seront attentifs au discours de Christine Lagarde concernant les risques commerciaux et la force de l'euro. L'inflation est proche de l'objectif, mais les menaces tarifaires assombrissent les perspectives. Ce sont les signaux politiques, et non les mesures concrètes, qui détermineront la réaction des marchés ", a déclaré David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton en amont de la réunion de la BCE le 22 juillet.