Franklin Templeton sur la Fed : une pause justifiée par l'incertitude

La Fed exprime également une plus grande inquiétude quant au ralentissement de la croissance économique et à la hausse de l'inflation résultant de l'incertitude liée aux politiques gouvernementales.

(AOF) - " On pourrait résumer la réunion du FOMC de mercredi en un mot : incertitude. Ce terme a été omniprésent aussi bien dans le communiqué du FOMC que lors de la conférence de presse de Powell. Ce n'est donc d'une pause ni 'dovish' ou 'hawkish', mais une pause justifiée par l'incertitude. À juste titre, la Fed a moins de conviction, mais elle est alignée avec le marché sur l'orientation future des taux directeurs ", explique Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine, filiale de Franklin Templeton.

