Franklin Templeton renoue avec la collecte fin 2021

(NEWSManagers.com) - Après huit années de décollecte consécutives, Franklin Resources, qui opère dans la gestion d'actifs sous la marque Franklin Templeton, a des raisons d'espérer que 2022 sera l'année du retour de la collecte.

Selon ses résultats publiés ce mardi, le gestionnaire américain a enregistré des entrées nettes d'un total de 24,1 milliards de dollars sur les stratégies de long-terme sur les trois derniers mois de 2021. Ce, après avoir bouclé le dernier exercice fiscal - le premier incluant l'intégration de Legg Mason - fin septembre 2021 par une décollecte de plus de 40 milliards de dollars, dont 9,9 milliards pour le troisième trimestre 2021. Dans le détail, les fonds actions de Franklin Templeton ont collecté 12,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, les fonds obligataires 8,1 milliards, les fonds alternatifs 3 milliards et les fonds multi-actifs 0,3 milliard de dollars. La collecte nette sur les fonds monétaires s'est, elle, élevée à 5,8 milliards de dollars.

Les encours sous gestion ont progressé de 3% (+48 milliards de dollars) sur le quatrième trimestre 2021 pour atteindre 1.578 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Outre la collecte, cette hausse d'encours provient pour 10,4 milliards de dollars d'un effet de marché positif et pour 7,7 milliards de dollars d'acquisitions. Sur l'année 2021, les encours sous gestion ont crû de 5%. En outre, Franklin Templeton affichait un revenu net de 453,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2021, en baisse de 32% par rapport au troisième trimestre 2021 mais en progression de 31% par rapport à fin décembre 2020. Sa marge opérationnelle est, elle, passée de 20,5% fin 2020 à 25,1% fin 2021.

" Les résultats de notre premier trimestre fiscal reflètent les progrès continus que nous réalisons sur un certain nombre de fronts importants" , estime Jenny Johnson, présidente et directrice générale de Franklin Resources dans un communiqué. " Nous continuons à diversifier nos activités à travers les produits, les géographies, les véhicules et les classes d'actifs afin de créer des sources plus larges de revenus et de potentiel de croissance. Toutes les classes d'actifs ont connu une amélioration des entrées nettes sur les stratégies de long terme pour le trimestre et les fonds alternatifs de long-terme ont affiché un 10ème trimestre consécutif de collecte nette" , se félicite-t-elle.

Au cours du quatrième trimestre 2021, le groupe a annoncé les acquisitions d'O'Shaughnessy Asset Management et de Lexington. Julian Ide, responsable de la distribution pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), assurait en décembre dernier à NewsManagers que d'autres opérations d'acquisitions pourraient suivre, entre autres des expertises ESG en Europe.