Franklin Templeton renforce son équipe commerciale en France

(AOF) - Franklin Templeton annonce le renforcement de son équipe commerciale auprès des distributeurs, avec la nomination de Céline Beurton en tant que sales executive. La société a également nommé Ronan Crambert en tant que junior sales executive. Les deux seront basés à Paris et joindront leurs efforts à ceux de Jean-François Michelitz auprès des plateformes et réseaux de conseillers financiers. Ils seront rattachés à Thomas Roubach, responsable commercial distribution chez Franklin Templeton en France.

Céline Beurton rejoint Franklin Templeton après avoir travaillé chez Dorval Asset Management en tant que chargée de clientèle CGPI. Auparavant, elle était inspectrice commerciale chez Axa prévoyance & patrimoine où elle recrutait et formait des agents généraux spécialisés dans l'assurance de personnes. Elle a débuté sa carrière chez Amilton AM en tant qu'assistante commerciale et marketing.

Après près de 3 années réussies chez Franklin Templeton d'abord en tant que stagiaire puis en tant qu'assistant commercial, Ronan Crambert voit ses responsabilités élargies au sein de l'équipe commerciale.