Franklin Templeton recrute un nouveau directeur commercial

Franklin Templeton vient de recruter Daniel Gamba en tant que directeur commercial, en charge des ventes mondiales, du marketing et de la stratégie produits, à compter du 15 octobre.

L’intéressé sera rattaché à Jenny Johnson, directeur général de Franklin Templeton, et rejoint le comité exécutif de l’entreprise. Il sera basé à New York.

Daniel Gamba succède à Adam Spector, nommé directeur général de Fiduciary Trust International. Il rejoint Franklin Templeton après avoir travaillé chez Northern Trust, où il occupait le poste de président de la division de gestion d’actifs, qui gère 1.300 milliards de dollars. Auparavant, Daniel Gamba a passé plus de vingt ans chez BlackRock, où il a dirigé les équipes chargées des investissements et de la recherche, de la distribution et des produits.

Par ailleurs, Daniel Gamba, Terrence Murphy, responsable des investissements marchés cotés, et Matthew Nicholls, directeur financier et directeur des opérations, deviendront coprésidents de Franklin Templeton, à compter du 15 octobre. « Ensemble, les coprésidents travailleront en collaboration avec Jenny Johnson et le conseil d’administration afin de poursuivre la mise en œuvre des plans stratégiques à long terme de l’entreprise ».