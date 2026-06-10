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Franklin Templeton participera à l'introduction en bourse de SpaceX, a déclaré la directrice générale Jenny Johnson à CNBC
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion Franklin Resources

BEN.N , plus connue sous le nom de Franklin Templeton, participera cette semaine à l'introduction en bourse très attendue de SpaceX SPCX.O , a déclaré mercredi la directrice générale Jenny Johnson à CNBC.

Lors d'une interview sur CNBC, Mme Johnson a déclaré que des clients appelaient le gestionnaire d'actifs pour lui demander si la société participait à l'introduction en bourse de SpaceX.

« Nous sommes en fait déjà exposée à cette société et nous participerons à l’introduction en bourse. Chaque fois qu’il y a une introduction en bourse aussi séduisante, cela ravive l’enthousiasme de tout le monde pour les marchés et les opportunités offertes par cette histoire d’innovation », a déclaré Mme Johnson.

La société basée à San Mateo, en Californie, qui gère près de 1.700 milliards de dollars d'actifs, est déjà exposée à SpaceX puisqu'elle investit depuis plus de dix ans dans des entreprises privées en phase avancée par le biais de ses fonds de capital-développement, a-t-elle ajouté.

SpaceX est actuellement en campagne pour lever 75 milliards de dollars , avec une valorisation estimée à environ 1.800 milliards de dollars. L'entrée en bourse très attendue de la société est prévue vendredi.

La société a suscité plus de 250 milliards de dollars de demande de la part des investisseurs pour ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire, a rapporté Reuters mardi, citant des sources proches du dossier.

SpaceX avait également eu des discussions avec le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite concernant une prise de participation potentielle d'environ 5 milliards de dollars dans le cadre de l'introduction en bourse , a rapporté Reuters en avril, citant deux sources proches du dossier.

Valeurs associées

FRANKLIN RESOURC
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SPACEX
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