Franklin Templeton nomme un ex-CalPERS pour défendre sa stratégie de durabilité

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton a annoncé le recrutement de James Andrus au poste de vice-président des marchés de durabilité à l’international. Cette fonction n’existait pas auparavant. James Andrus évoluait précédemment au sein du fonds de pension californien California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) oùl il a occupé le poste de directeur de l’investissement durable par intérim.James Andrus, qui sera basé en Californie, supervisera la mise en œuvre des initiatives en matière de durabilité et d’engagement actionnarial de Franklin Templeton. Il en deviendra le porte-parole auprès des différentes parties prenantes (clients, régulateurs, parlementaires, ONG, etc). En outre, il aura à charge de gérer l’équipe de stratégie mondiale de la durabilité du gestionnaire, pour laquelle d’autres recrutements sont en cours.James Andrus sera rattaché à Anne Simpson, directrice mondiale de la durabilité, qui elle-même, doit rendre compte à la directrice générale et présidente de Franklin Templeton, Jenny Johnson.