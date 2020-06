Franklin Templeton licencie une employée suite à une vidéo jugée raciste

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain Franklin Templeton a annoncé sur ses réseaux sociaux le licenciement d'une employée suite à une vidéo postée sur Twitter d'une altercation jugée raciste entre elle, femme blanche, et un homme noir survenue lundi dans Central Park, le célèbre parc de New York. La vidéo est rapidement devenu virale et a été visionnée plus de 37 millions de fois.

Dans la vidéo, on peut entendre Amy Cooper, désormais ex-responsable de la gestion de portefeuille assurantielle chez Franklin Templeton, menacer Christian Cooper d'appeler la police alors que celui-ci lui demande qu'elle mette son chien en laisse dans le respect des règles de la zone de Central Park dans laquelle ils se trouvaient. " Je vais leur dire (aux policiers) qu'un homme afro-américain menace ma vie," dit Amy Cooper dans la vidéo. Les deux individus n'ont aucun lien de parenté.

Si elle s'est excusée sur CNN, indiquant ne pas être raciste, son employeur en a jugé autrement. " Après examen de l'incident de Central Park, nous avons pris la décision de mettre fin immédiatement au contrat de l'employée impliquée. Nous ne tolérons aucune forme de racisme chez Franklin Templeton" , a indiqué la société de gestion dans un communiqué sur les réseaux sociaux.