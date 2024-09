Franklin Templeton : le degré de ralentissement du marché du travail reste discutable

Ce dernier juge que cette publication contient des détails qui peuvent soutenir les partisans des deux côtés du débat 25 vs 50 points de base pour la réunion de septembre. En conséquence, Josh Jamner estime que les investisseurs se concentreront sur les données de l'inflation qui seront publiées cette semaine pour tirer leurs conclusions.

Pour Josh Jamner, le degré de ralentissement reste toutefois discutable, car les heures hebdomadaires moyennes et les salaires horaires moyens ont tous deux augmenté, ce qui est un signe positif, sans compter que l'immigration continue d'être un facteur majeur influençant le taux de chômage, les nouveaux arrivants sur le marché du travail étant à leur niveau le plus élevé depuis 2017.

Les créations d'emplois ont rebondi comme les optimistes s'y attendaient, mais les chiffres de juillet ont été révisés à la baisse et le rebond n'a pas entièrement compensé la faiblesse antérieure, ce qui soutient l'argument baissier selon lequel il existe un élément de ralentissement sous-jacent dans les données relatives à l'emploi.

(AOF) - Aux Etats-Unis, " le rapport sur l'emploi du mois d'août ressort plus faible que ce que les optimistes auraient pu espérer, mais plus haut que ce que les pessimistes craignaient " résume Josh Jamner, analyste en stratégie d'investissement chez Clearbridge Investments (Franklin Templeton).

